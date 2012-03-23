Порошенко потребовал освобождения Тимошенко и Луценко - СМИ

{1-}Глава совета Нацбанка Петр Порошенко согласился возглавить Минэкономики не только в обмен на революцию в украинской экономике, но освобождения политзаключенных – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. При этом указ о назначении министра экономики будет опубликован после встречи Порошенко с Президентом Виктором Януковичем в пятницу, 23 марта.

Сотрудничество Порошенко с Януковичем и премьером Николаем Азаровым будет временным. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «КоммерсантЪ-Украина».

По имеющейся информации, на одной из встреч Порошенко, помимо изложенных в плане предложений, выдвинул еще два условия своей работы на посту министра: он оставляет за собой право самостоятельного участия в парламентских выборах (будет баллотироваться по одному из округов в Винницкой области), а глава государства должен сделать все возможное для освобождения политических заключенных.

Ответы на эти условия Порошенко должен получить сегодня во время встречи с Януковичем.

Ранее «Главред» сообщал, что план Порошенко разбит на три блока. Первый из них «Прозрачность экономической политики» направлен на введение европейских стандартов, выведение экономики из тени.

Второй - «Свобода предпринимательской деятельности» должен встать на защиту бизнеса от силового давления.

Третий - «Эффективное использование ресурсов» будет направлен на обеспечение конкурентоспособности и выравнивание макроэкономических дисбалансов.

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