Йоахим Гаук принес присягу президента Германии

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Йоахим Гаук, избранный 18 марта президентом ФРГ, 23 марта принес присягу на верность немецкому народу.

Церемония инаугурации состоялась в здании рейхстага с участием депутатов бундестага и бундесрата, сообщает УКРИНФОРМ.

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от беды, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и быть справедливым по отношению к каждому. И да поможет мне Бог», – зачитал Гаук 56-ю статью Конституции ФРГ во время церемонии.

Президент бундестага Норберт Ламмерт пригласил Гаука выступить перед парламентом со своей первой речью на посту президента ФРГ. Ожидается, что в ней он определит основные направления своей будущей деятельности.

Как ранее писал Главред, 72-летний правозащитник Йоахим Гаук был избран 11-м президентом ФРГ 18 марта нынешнего года. Кандидат от правящей консервативно-либеральной коалиции и оппозиционных социал-демократов и «зеленых» получил необходимое для победы абсолютное большинство голосов делегатов Федерального собрания уже в первом туре голосования.

фото: europe-today.ru

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