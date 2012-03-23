В Минюсте заявили, что дело Тимошенко могут пересмотреть

23 марта 2012, 11:22

{1-} Министр юстиции Александр Лавринович считает, что если Европейский суд по правам человека решит, что при рассмотрении дела против Юлии Тимошенко не был обеспечен справедливый суд, то это станет основанием для пересмотра приговора украинским судом.

«Если Европейский суд по правам человека решит, что не был обеспечен справедливый суд, это станет основанием для дополнительного пересмотра приговора украинским судом. Европейский суд решений национальных судов не отменяет: статус Юлии Тимошенко можно изменить только решением суда Украины», - заявил министр.

При этом Лавринович подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не дает рекомендаций, а принимает обязательные для государства решения, и все постановления, в части, касающейся граждан Украины, неукоснительно исполняются, пишет Фокус.

В то же время он отметил, что указанный суд не устанавливает законность или незаконность решений национальных судов.

Комментируя возможность баллотирования Тимошенко, а также бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в Верховную Раду министр выразил мнение, что на сегодняшний день не стоит говорить об этом, подчеркнув, что если на момент регистрации их судимости не будут погашены, то, согласно Конституции, они не смогут баллотироваться.

Ранее Главред  также сообщал, что министр юстиции Александр Лавринович заявил о том, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

«Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами колонии, то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет», – заявил Лавринович.

Комментируя возможности для лечения Тимошенко, министр напомнил, что к ней были допущены и иностранные врачи. По его словам, он «не нашел других таких примеров «в практике других стран». «Это ясная демонстрация того, что здоровье человека находится над политикой, над всякими наказаниями», – подчеркнул он.

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