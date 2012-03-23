Переворот в Мали грозит новой войной в Северной Африке

{1-} Переворот в Мали и захват туарегами исламистского толка «Ансар ад-Дин» северо-восточных районов страны грозит новой войной в регионе, - особенно в Алжире.

После падения в режима Муаммара Каддафи в Триполи произошел процесс возвращения на родину малийских туарегов, прошедших военную подготовку и укомплектованных новейшими системами легкого вооружения. Таким образом, в страну усилился приток оружия, доступ к которому получила "Аль Каида" в странах исламского Магриба (АКМ), говорится в отчете аналитической группы «Da Vinci AG».

А с захватом туарегами населенных пунктов на севере Мали открыт канал контрабандных поставок на территорию юга Алжира, который может использоваться АКМ. На сегодняшний день АКМ в Алжире не проявляют активности в проведении подрывной работы на территории этой страны. Однако, предполагают аналитики, просачивание в страну радикальных сил ДЕДЗА может изменить ситуацию, поскольку этнический состав юга Алжира – это туареги.

Алжир может стать ключевым объектом в краткосрочной стратегии радикальных исламистских сил по усилению своих позиций в регионе.

Дальнейшее развитие ситуации в Мали может привести к дестабилизации ситуации на севере Буркина-Фасо, западе и северо-западе Нигера, юго-восточной провинции Мавритании, а также юго-востоке Алжира и юго-западе Ливии (Фезан).

Ранее «Главред» сообщал, что мировое сообщество – Соединенные Штаты, ЕС и Африканский Союз осудили военный переворот в Мали, осудили насилие в стране и потребовали восстановления конституционного порядка. О местонахождении свергнутого президента Амаду Тумани Туре точных сведений пока нет. Известно, что он не в руках мятежников. По некоторым данным, он укрывается на территории посольства США в столице Мали Бамако.

фото: obozrevatel.com

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