Тимошенко в колонии предложили сделать операцию на спинном мозге

{1-} Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Власенко назвал ложью заявления о том, что Юлии Тимошенко отказывается от лечения. По его словам, «ваши гестаповцы из Государственной пенитенциарной службы» предлагают Тимошенко делать пункцию спинного мозга в колонии. Он назвал это недопустимым, и заявил, что Тимошенко отказывается именно от этого, передает УНИАН.

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Напомним, в четверг харьковские врачи в очередной раз предложили экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии, пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур, от чего Тимошенко отказалась.

"Тимошенко вновь отказалась подписать предложенное согласие ("Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство" – ред.) и начать запланированное лечение. Об этом был составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что за период нахождения в учреждениях пенитенциарного ведомства Тимошенко более 50 раз отказывалась от медосмотров, инструментальных и лабораторных исследований, а также на протяжении февраля-марта 3 раза отказывалась от лечения.

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