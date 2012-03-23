Украина соберет до 50 млн тонн зерна

23 марта 2012, 11:49

{1-} В 2012 году урожай зерна в Украине может составить 45-50 млн тонн, сообщил первый вице-премьер Валерий Хорошковский.

«Аграрии не предусматривают значительного снижения валового производства зерна по сравнению с прошлым годом, которое прогнозируется в пределах 45-50 млн тонн, что полностью обеспечит внутреннюю потребность и сохранит определенный потенциал ресурсов для поставки на внешний рынок», – цитирует слова первого вице-премьера «Интерфакс-Украина».

Хорошковский отметил, что несмотря на значительные объемы пересева озимых зерновых культур (3-3,5 млн га), в целом зерновой клин под урожай 2012 года составит 15,8 млн га, что соответствует уровню прошлого года.

Он также уточнил, что отработанная структура посевных площадей предусматривает расширение посевов кукурузы на зерно, яровой пшеницы и ярового ячменя и других культур.

Хорошковский также сообщил, что из посеянных под урожай 2012 года 8,4 млн га озимых зерновых всходы получены на площади 7,3 млн га, что составляет 87% посеянных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся около 63% площадей (4,6 млн га).

Украина в 2011 году, по предварительным данным Госстата, собрала 56,7 млн тонн зерна в весе после доработки, что на 44,3% больше по сравнению с показателем 2010 года.

Ранее «Главред» сообщал, что осенью, когда на прилавки попадет урожай-2012, оптовые цены на капусту вырастут почти в пять раз до 2,5—3,5 грн. за кило, на морковь и свеклу — до 3,5 грн. за кило.

фото: segodnja.kz

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