Кабмин хочет изменить тарифы на электричество

{1-} Правительство рассматривает возможность пересмотра тарифов на электроэнергию. Об этом во время часа правительства в парламенте заявил первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.

"Тарифы на электроэнергию формируются независимой комиссией, но на сегодняшний день есть определенные основания относительно пересмотра тарифов на электроэнергию как таковых. Мы этим занимаемся, но производная в этом вопросе, как производится электроэнергия, и в этом вопросе мы должны учитывать условия мирового рынка", - сказал Хорошковский, передаёт РБК-Украина.

Напомним, ранее он заявил, что, повысив тарифы на газ, Украина не решит проблему покрытия его себестоимости.

Глава ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что население Украины оплачивает до 30% стоимости электроэнергии.

Ранее Главред также сообщал, что с 1 марта в Украине подорожала электроэнергия для промышленности. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики, утвердила новые розничные тарифы для энергоснабжающих компаний на электроэнергию на март 2012 года. Теперь тарифы для потребителей 1-го класса напряжения с 1 марта составят 72,62 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей 2-го класса напряжения – 93,02 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

фото: donbass.ua

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