КНДР испортила японцам праздник цветущей сакуры

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Японские власти решили отменить праздник любования цветущей сакурой, который совпал с ориентировочной датой запуска северокорейского спутника.

«Японское правительство намерено отменить проведения в Токио 14 апреля фестиваля цветения сакуры, принимая во внимание заявление КНДР о планируемом ракетном запуске», – сообщил секретарь правительства Японии Осаму Фудзимура, сообщает Газета.ру.

По словам Фудзимуры, правительство премьер-министра Йосихико Ноды пришло к такому решению, «чтобы подготовиться к любым форс-мажорным ситуациям».

Напомним, на прошлой неделе КНДР объявила о запуске искусственного спутника Земли в честь 100-летнего юбилея основателя республики Ким Ир Сена. Запуск спутника осудили ООН, Россия и США

В свою очередь, Пхеньян заявил, что не откажется от своих планов, но заверил мировое сообщество в «исключительно научных целях» своей космической программы и пригласил на запуск спутника иностранных специалистов.

фото: dzyo-san.ru

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