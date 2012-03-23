На Донбассе повесился школьник

{1-} В четверг, 22 марта, вечером в Макеевке Донецкой области повесился ученик ранее закрытой школы № 3. Эту информацию подтвердила глава инициативной группы родителей Анна Назипова.

«Мальчик повесился у нас вчера», — сказала она изданию Новости Донбасса

Назипова не знает, какие причины побудили школьника совершить суицид. «Я не знаю с чем это связанно. Они перешли в другую школу. Там конфликтов особых не было. Может они и были, но мы о них не знаем, — сказала она. — Это не перемена школ виновата. Это наши руководители виноваты, потому что детям нашим негде проводить время. Грязь по колено и больше ничего».

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011 году Макеевский горсовет принял решение о ликвидации школ № 3, № 27, № 94, № 100. Это решение вызвало протесты родителей школьников.

Также напомним что, что на Ровенщине повесилась 15-летняя школьница. В комнате школьницы правоохранители обнаружили книги о магии, хиромантии, анатомии человека, карты Таро.

фото: mk.ru

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