Рада не захотела просить Януковича лечить Тимошенко в стационаре

{1-} Верховная Рада отказалась поддерживать запрос народного депутата Украины от БЮТ-Батькивщина Сергея Власенко к Президенту Украины Виктору Януковичу относительно лечения лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко за пределами пенитенциарной системы.

Соответствующий запрос поддержали 98 народных депутатов.

Нпомним, 16 марта Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Виктору Януковичу депутатский запрос об освобождении из заключения экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

На заседании парламента в пятницу председатель Верховной Рады Владимир Литвин зачитал запрос депутата фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея Власенко к президенту Украины Виктору Януковичу о выполнении президентом параграфа 3 Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в части освобождения украинских политических заключенных Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Однако этот запрос поддержали лишь 126 народных депутатов.

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

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