Порошенко согласился стать министром экономики

{1-}Глава совета Нацбанка Петр Порошенко согласился с предложением Президента Виктора Януковича возглавить Минэкономики, о чем сам политик заявил на свей страничке в Facebook.

«Последние недели были для меня очень непростыми. Решение, которое я должен был принять, вероятно, принимаются несколько раз в жизни и даются нелегко», - подчеркнул Порошенко.

«Приятной неожиданностью стали такое количество небезразличных ко мне людей как среди друзей по фейсбуку, так и среди журналистов, экспертов и политиков. Основные предостережения и риски, которые были выражены: «Вы сами ничего не измените», «Вы лишаете себя политической перспективы», «не помогайте им» и тому подобное. Ваше искреннее участие в моей судьбе и объективные советы помогли мне определиться. Поставив на одну чашу весов личные политические амбиции, а на другую – ситуацию в экономике.. Решение я принял» - заявил Порошенко.

«Несколько фактов. Мы с вами знаем и социологические исследования это подтверждают, что ситуация в экономике тяжелая. Сегодня впервые на моей памяти 65% украинцев недовольны развитием ситуации в государстве, и более 50% убеждены в том, что нужно делать изменения. Сочетания глобальных экономических угроз и неблагоприятных внутренних факторов предопределяют рост рисков для Украины».

«Вот сообщение только последних трех недель: «За декабрь, январь и февраль, резко замедлился рост промпроизводства», «Переговоры с МВФ «зашли в тупик», «Пиковая нагрузка на суверенный и корпоративный долг приходится на 2012-2013 гг.», «S&P снизило прогноз рейтинга Украины до «негативного», «Снижение темпов роста объемов прямых иностранных инвестиций», «Из-за неблагоприятных условий значительно возрастут риски аграрного сектора», «Переговоры с РФ по уценке на газ зашли в тупик», «Украине грозит новая «торговая война» (с Россией). Этот список можно продолжать к сожалению достаточно долго. Убежденный, что в интересах страны, а не отдельных политических партий - властных или оппозиционных, необходимо принять и реализовывать понятную профессиональную антикризисную политику из минимизации этих угроз, ведь от экономического кризиса пострадают все», - подчеркнул политик на свой страничке в социальной сети.

И напоследок насчет моего решения. Прежде чем его принять, я кратко изложил свои предложения, которые отдал Президенту.

"Считаю справедливым, если Вы тоже будете ознакомлены с их содержанием. Это то, что я намерен делать", - подчеркнул политик.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Европейские ценности и стандарты должны стать основополагающими качествами экономической политики Украины. Демократические приоритеты развития должны быть главными в государственной политике.

А. Прозрачность экономической политики

Внедрение европейских стандартов, выведения экономики, из тени.

1. Прозрачная, упрощенная и понятна система государственных закупок.

2. Открыта публикация статистических показателей экономического развития в общенациональном, региональном и отраслевом разрезах по международным стандартам. Обеспечение общественности и инвесторов информацией о текущем экономическом положении. Приведение системы показателей экономического развития к единственным европейским стандартам.

3. Оценка действий исполнительных органов относительно влияния на ВВП. Обязательная экспертиза Минэкономики финпланов государственных компаний и предприятий, предания огласке их, финансовой отчетности.

В. Свобода предпринимательской деятельности

Поддержка национального производителя, обеспечения благоприятного делового климата, создание новых квалифицированных рабочих мест.

4. Защита бизнеса от силового давления, ликвидация возможностей безосновательного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность. Введение финансовой ответственности за задание экономического вреда.

5. Упрощение системы регистрации прав собственности. Открыт доступ к ЕДРПОУ. Организация работы чиновников с предпринимателями по принципу «прозрачного офиса».

6. Дерегуляция ведения бизнеса, сокращения перечня, упрощения порядка и снижения стоимости предоставления услуг, органами государственной власти и государственными предприятиями.

7. Реформирование рынков энергетических и продовольственных ресурсов в соответствии с европейскими стандартами и критериями экологической безопасности.

С. Эффективность использование ресурсов

Обеспечение конкурентной возможности национальной экономики. Выравнивание макроэкономических дисбалансов.

8. Трансформация системы национальных проектов в перечень приоритетных направлений государственной поддержки инвестиций, в частности в сферах энергосбережения и диверсификации источников снабжения энергоресурсов.

9. Действенная поддержка экспорта путем внедрения системы экспортного кредитования и страхования рисков, политической поддержки украинских производителей, на внешних рынках.

10. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей в соответствии с нормами и правилами ВТО. Противодействие поступлению на украинский рынок недоброкачественной и опасной продукции.

11. Создание цивилизованных условий для земельной реформы, которые будут обеспечивать защиту прав собственности земельных участков, содействовать развитию сельскохозяйственного производства и привлечению инвестиций в аграрный сектор. Законодательное урегулирование минимальной цены на землю и обеспечение развития инфраструктуры села.

12. Коренное реформирование системы государственных резервов стратегических ресурсов.

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