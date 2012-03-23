Порошенко назначен министром экономики

23 марта 2012, 12:17

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Президент Виктор Янукович назначил Петра Порошенко министром экономического развития и торговли Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства 23 марта.

До назначения Порошенко занимал должность главы Совета Нацбанка Украины.

Как ранее писал Главред, перед этим Петр Порошенко на своей страничке в Facebook сообщил, что согласился с предложением Президента Виктора Януковича возглавить Минэкономики. 

«Последние недели были для меня очень непростыми. Решение, которое я должен был принять, вероятно, принимаются несколько раз в жизни и даются нелегко», - подчеркнул Порошенко.

 «Приятной неожиданностью стали такое количество небезразличных ко мне людей как среди друзей по фейсбуку, так и среди журналистов, экспертов и политиков. Основные предостережения и риски, которые были выражены: «Вы сами ничего не измените», «Вы лишаете себя политической перспективы», «не помогайте им» и тому подобное. Ваше искреннее участие в моей судьбе и объективные советы помогли мне определиться. Поставив на одну чашу весов личные политические амбиции, а на другую – ситуацию в экономике.. Решение я принял» - заявил Порошенко.

В то же время, Порошенко сообщил, что изложил свои предложения Президенту.

Порошенко запланировал революцию в украинской экономике

Эти предложения он также опубликовал в Facebook.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Европейские ценности и стандарты должны стать основополагающими качествами экономической политики Украины. Демократические приоритеты развития должны быть главными в государственной политике.

А. Прозрачность экономической политики

Внедрение европейских стандартов, выведения экономики, из тени.

1. Прозрачная, упрощенная и понятна система государственных закупок.

2. Открыта публикация статистических показателей экономического развития в общенациональном, региональном и отраслевом разрезах по международным стандартам. Обеспечение общественности и инвесторов информацией о текущем экономическом положении. Приведение системы показателей экономического развития к единственным европейским стандартам.

3. Оценка действий исполнительных органов относительно влияния на ВВП. Обязательная экспертиза Минэкономики финпланов государственных компаний и предприятий, предания огласке их, финансовой отчетности.

В. Свобода предпринимательской деятельности

Поддержка национального производителя, обеспечения благоприятного делового климата, создание новых квалифицированных рабочих мест.

4. Защита бизнеса от силового давления, ликвидация возможностей безосновательного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность. Введение финансовой ответственности за задание экономического вреда.

5. Упрощение системы регистрации прав собственности. Открыт доступ к ЕДРПОУ. Организация работы чиновников с предпринимателями по принципу «прозрачного офиса».

6. Дерегуляция ведения бизнеса, сокращения перечня, упрощения порядка и снижения стоимости предоставления услуг, органами государственной власти и государственными предприятиями.

7. Реформирование рынков энергетических и продовольственных ресурсов в соответствии с европейскими стандартами и критериями экологической безопасности.

С. Эффективность использование ресурсов

Обеспечение конкурентной возможности национальной экономики. Выравнивание макроэкономических дисбалансов.

8. Трансформация системы национальных проектов в перечень приоритетных направлений государственной поддержки инвестиций, в частности в сферах энергосбережения и диверсификации источников снабжения энергоресурсов.

9. Действенная поддержка экспорта путем внедрения системы экспортного кредитования и страхования рисков, политической поддержки украинских производителей, на внешних рынках.

10. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей в соответствии с нормами и правилами ВТО. Противодействие поступлению на украинский рынок недоброкачественной и опасной продукции.

11. Создание цивилизованных условий для земельной реформы, которые будут обеспечивать защиту прав собственности земельных участков, содействовать развитию сельскохозяйственного производства и привлечению инвестиций в аграрный сектор. Законодательное урегулирование минимальной цены на землю и обеспечение развития инфраструктуры села.

12. Коренное реформирование системы государственных резервов стратегических ресурсов.

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