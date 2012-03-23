На выходных в Украине будет тёплая погода

{1-} По прогнозам Укргидрометцентра, на выходные дни Украину ожидает теплая погода, а также незначительные осадки

Средняя температура воздуха составит 0-5 градусов ночью и 9-14 днем.

В Киеве завтра 0-5 градусов ночью, 7-12 днем, без осадков. В воскресенье возможен дождь. Ночью -4/+1, днем 10-15 градусов. В понедельник ожидается переменная облачность, ночью -1/+4, днем от 2 до 7 градусов. В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью около 0-5 градусов, днем 7-12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ..

На востоке в субботу -1/+4 ночью, днем от 4 до 9 градусов. Пройдет дождь. В воскресенье ночью -9/-4 градуса, дневная температура 4-9 градусов. Без осадков. В понедельник ожидаются дождь. Температура -3/+2 градуса ночью, 2-7 днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На западе страны завтра ночью 2-7 градусов, днем 13-18 тепла. Осадков не ожидается. В воскресенье также сухо. Температура воздуха ночью около -1/+4 градусов, днем 13-18 выше нуля. В понедельник ночью градусники покажут 0-5, днем 4-9 градусов. Переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных регионах 24 марта 2-7 ночью, 10-15 тепла, осадков не ожидается. В воскресенье ночью -3/+2 градуса, днем 10-15, переменная облачность. В понедельник возможен дождь. Ночью 0-5 градусов, днем 3-8 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Крыму завтра ночью 2-7, днем около 9-14 градусов. Пройдет дождь. В воскресенье будет -2/+3 градуса, днем 9-14. Сухая погода. В понедельник переменная незначительные осадки. Температура воздуха ночью 0-5, днем 4-9 тепла. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 2-7 градусов, днем 9-14 тепла. Ожидается переменная облачность. В воскресенье также сухо. Ночью -3/+2 градуса, дневная температура 9-14 тепла. В понедельник ночью термометры покажут около 0-5 градусов, днем 3-8, без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

фото: zapoved.ru

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