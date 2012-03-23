ЕС расширяет санкции в отношении Минска

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23 марта, страны ЕС достигли соглашения о расширении списка санкций в отношении Белоруссии, сообщили дипломаты ЕС в Брюсселе.

По их словам, в новый санкционный список включены несколько белорусских частных компаний и 12 частных лиц, сообщает ИТАР-ТАСС.

Одним из них стал Юрий Чиж — владелец футбольного клуба «Динамо-Минск» и глава группы компаний «Трайпл», занимающихся импортом и переработкой нефти. Таким образом список насчитывает уже 249 представителей руководства страны во главе с ее президентом.



Кроме того, страны Евросоюза прекратят сотрудничество с 29 белорусскими организациями. Европейским бизнесменам будет запрещено заключать с ними новые контракты, однако уже действующие контракты могут быть завершены. Санкции вступят в силу 24 марта после официального оглашения списка.



Что касается внесенных в этот список белорусских компаний, то европейскому бизнесу будет запрещено заключать с ними новые контракты, в то время как уже действующие контракты могут быть завершены.



Согласно полученному проекту итогового заявления Совета ЕС по Белоруссии, Брюссель вновь потребовал от Александра Лукашенко «прекратить преследования оппозиции, незамедлительно и безусловно освободить всех политических заключенных».



По информации дипломатических источников, в текст заявления может быть включено осуждение Минска за приведение в исполнение смертного приговора Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву по обвинению в организации взрыва в метро 11 апреля 2011 года.



Ожидается, что сегодня же Совет ЕС одобритновые санкции в отношении Сирии и Ирана.

фото: ptel.cz

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