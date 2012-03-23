Турция заинтересовалась украинскими газохранилищами

{1-} Турция ведет переговоры с Украиной по ряду энергетических проектов, включая использование украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Метин Килджи, сообщает Reuters.

"У Украины большие подземные хранилища. Обсуждаются конкретные проекты, такие как совместное использование хранилищ и строительство двустороннего трубопровода. Может быть поднят вопрос о хранении части нашего газа", - сказал он.

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Из-за недостаточной емкости газохранилищ Турция в зимние месяцы испытывает трудности с удовлетворением спроса на газ. В этом году потребление газа в стране, по прогнозам, вырастет на 9% – до 48,5 млрд куб. м, передаёт УНИАН.

По словам Килджи, Турция по-прежнему поддерживает проект «Набукко», хотя шансы на его осуществление снизились после заявления одного из участников проекта немецкой RWE о том, что компания заинтересована в проекте TANAP и еще раз рассмотрит вопрос о своем участии в "Набукко". «Мы останемся в проекте «Набукко» и продолжим поддерживать его», - сказал Килджи.

Ранее Главред также сообщал, что Европейский союз заинтересован в переводе украинской газотранспортной системы (ГТС) в реверсный режим с целью использования подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины в интересах европейских газотранспортных компаний.



Такое мнение высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции на тему «Украина и Россия снова на пороге газовой войны?» Президент консалтинговой фирмы East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин.



По его мнению, строительство газопровода «Южный поток» в будущем неизбежно приведет к полному прекращению транзита газа через украинскую газотранспортную систему



"В связи с этим Украине уже сегодня следует рассмотреть возможность перевода своей ГТС в реверсный режим. Крупнейшие газовые хранилища в Европе расположены в Украине и находятся всего в 200 километрах от ее западной границы. Страны ЕС определенно будут заинтересованы в их использовании, но для этого необходимо перевести украинскую ГТС в реверсный режим », - сказал Корчемкин.

фото: dpo.gubkin.ru

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