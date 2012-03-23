ПР: девушку в Умани изнасиловал сын БЮТовца

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Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что один из пяти парней, которые изнасиловали девушку в Умани Черкасской области, оказался сыном оппозиционера.

«Преступление, совершенное в Умани Черкасской области, где изнасиловали девушку пять подонков, по нашей информации один из них является сыном одного из руководителей партийной организации штаба «БЮТ-Батькивщина» в городе Черкассы», – сказал Ефремов, передает НБН.



В то же время он отметил, что у преступников не должно быть ни политических, ни национальных окрасов. «Преступник должен отвечать за те преступления, которые он совершает. В данном случае, эти подонки должны получить по заслугам от правоохранительных органов», – отметил политик.



Напомним, вчера появилась информация о том, что в Умани пятеро молодых людей изнасиловали 19-летнюю девушку. Все подозреваемые задержаны. В случае, если суд докажет их вину, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

фото: omsk.sibnovosti.ru

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