Доходы бедных украинцев в 18 раз меньше, чем у богатых

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Соотношение доходов самых бедных к самым богатым в Украине составляет 1 к 18. Об этом во время круглого стола "Справедливое общество ХХІ века" заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Соотношение доходов самых бедных к самым богатым - это как средняя температура по больнице в Украине - 1 к 18, поэтому такие меры, которые мы сейчас наметили (социальные инициативы Президента) являются системными", - сказал Азаров.

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Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине действует неправильная система, когда льготы предоставляются по одному принципу, социальная поддержка по другому, и льготные тарифы - по третьему, передаёт РБК-Украина.

Ранее Главред писал, что Николай Азаров также заявил, что социальные инициативы, провозглашенные Президентом Виктором Януковичем, являются началом восстановления социальной справедливости в Украине.

Азаров отметил, что отсутствие социальной справедливости в стране является фактором, подрывающим стабильное экономическое развитие, и влечет за собой утрату доверия к власти.

«Утрата доверия – не меньший вызов правительству, чем решение финансовых проблем. Любые шаги, направленные на борьбу с кризисом, обходятся власти гораздо дороже, если они не воспринимаются обществом. Украина, как раз, очень характерный показатель. Именно поэтому были провозглашены новые социальные инициативы. Это только начало политики восстановления справедливости в нашей стране», - сказал он.

фото: likvidacia000.ru

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