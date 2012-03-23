Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики

23 марта 2012, 13:32

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Петр Порошенко, назначенный 23 марта министром экономического развития и торговли Украины, родился 26 сентября 1965 г. в городе Болград Одесской области.

В 1982-1989г г. учился в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права и закончил его с отличием в.по специальности экономист-международник.

В 1989-1992г. учился в аспирантуре и работал ассистентом кафедры международных экономических отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко.

С 1993г. по 1998г. – Генеральный директор Концерна «Укрпроминвест».

Политическая деятельность

1998 год – впервые избран в Верховную Раду (парламент Украины).

С 2000 по 2004 гг. – заместитель Председателя Совета Национального банка Украины.

В декабре 2001 года возглавил избирательную кампанию блока Виктора Ющенко «Наша Украина» по выборам в Верховную Раду.

В марте 2002 года, после победы «Нашей Украины» на парламентский выборах, возглавил Комитет ВР по вопросам бюджета.

В 2003-2004 гг. активно участвовал в президентской кампании 2004 года и был одним из лидеров Оранжевой революции.

В 2004 году, после победы Виктора Ющенко на президентских выборах Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сентябре 2005 года, уволен  с поста секретаря СНБО одновременно с отставкой всего Кабинета министров во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко.

В марте 2006 года на парламентских выборах Порошенко избран в Верховную Раду по списку избирательного блока «Наша Украина» и возглавил парламентский Комитет по финансам и банковской деятельности.

С февраля 2007 года Порошенко возглавляет совет Национального банка Украины. В парламентских выборах в сентябре 2007 года он не участвовал.

С октября 2009 – министр иностранных дел Украины. На этом посту активно содействовал вступлению Украины в НАТО. В то же время, он подчеркивал, что целью для Украины должно быть не само вступление в НАТО, а проведение реформ, усиление безопасности страны и улучшение уровня жизни людей.

11 марта 2010 года вместе со всем кабинетом министров уволен новым Президентом Украины Виктором Януковичем.

Порошенко назначен министром экономики

Бизнес

В 1990-е годы приобрёл несколько кондитерских предприятий, которые объединил их в группу «Рошен», ставшую крупнейшим производителем кондитерских изделий на Украине.

В настоящее время в Порошенко также владеет несколькими заводами по производству автомобилей и автобусов (Луцкий автомобильный завод, корпорация «Богдан»), верфью «Ленинская кузня», телеканалом «5 канал» и рядом других предприятий.

Награды и звания:

Заслуженный экономист Украины, кавалер ордена «За заслуги» III и II степеней, отмечен Почетной грамотой Верховной Рады Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, автор многих научных публикаций и монографий, лауреат международной премии имени Орлика, народный депутат III , IV, V созывов. Почетный профессор Университета банковского дела Национального банка Украины.

Личная жизнь

Женат. С женой Мариной воспитывает четверых детей: сыновья – Алексей (1985 г.р.) и Михаил (2001 г.р.), дочери – Евгения и Александра (2000 г.р.).

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