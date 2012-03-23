Медведев пригрозил миру анархией

{1-}

Президент России Дмитрий Медведев в очередной раз потребовал от США гарантий ненаправленности системы ПРО против РФ, а также намекнул, что вмешательство во внутренние дела третьих стран он готов рассматривать как попытку взлома международного права.

«В последнее время опять возросло количество тех, кто предлагает использовать оружие в качестве аргумента для решения проблем. То и дело звучат, причем не на экспертном, а на официальном уровне, заявления ультимативного характера с угрозами внешнего военного вмешательства», - пишет Интерфакс.

Попытка международного сообщества вмешаться в процесс урегулирования непростой ситуации, сложившейся в частности в Сирии, которым пытается руководить действующее правительство «крайне опасно» и может привести к анархии. «Это неприемлемая тенденция», - добавил Медведев, отсылая, видимо, к недавней военной операции в Ливии, приведшей к свержению власти.

«Мы против стремления диктовать суверенным государствам рецепты решения имеющихся проблем, - подчеркнул Медведев. - Ну как можно воспринимать, как принято говорить, мантры отдельных государств, которые считают себя главными проводниками демократии, если, скажем, в ливийском, а сейчас и в сирийском сюжете в качестве примера для демократического развития выбираются государства, внутриполитическая жизнь которых регулируется совсем другими нормами. Ну это или демократия, или не демократия? Самим-то не грустно от этого?».

Необходимо отбросить «конъюнктурные подходы», - уверен президент. Тут же он упомянул и информационную кампанию, проводимую в настоящее время против властей ряда ближневосточных государств.

«Нужно исключить любые лазейки для действий в обход полномочий Совета Безопасности ООН, для использования силы без его санкции», - заявил Медведев.

Между тем, по его словам, «такие попытки регулярно предпринимаются под самыми разными соусами». «Аргументация проста: мы не можем договориться в ООН, значит, она несовершенна, несовершенна политика отдельных государств, поэтому будем действовать сами», - сказал Медведев.

фото: piter.tv

Новости по теме:

Ссора НАТО и России: все возможные угрозы (ВИДЕО, ФОТО)



Медведев: российскую армию лучше не трогать, иначе пожалеют



Россия поставила Ирану средства радиоэлектронной борьбы



ООН уступила России и смягчила позицию по Сирии

