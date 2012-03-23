Регионалы довольны назначением Порошенко

{1-} Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов доволен назначением Петра Порошенко министром экономического развития и торговли Украины считает, что уже в понедельник, 26 марта, Порошенко приступит к исполнению обязанностей.

Ефремов напомнил, что две недели назад уже говорил об этом, но Порошенко понадобилось время, чтобы урегулировать пакет личных вопросов. «Надеюсь, что все так и произойдет», - цитирует слова регионал УНИАН.

Он дал высокую оценку профессиональным качествам Порошенко, отметив, что сотрудничал с ним, тот был председателем Бюджетного комитета ВР, а он занимал должность председателя Донецкой облгосадминистрации.

Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики

«В то время он работал эффективно. Надеюсь, что ничего за это время не изменилось и он будет эффективно исполнять обязанности министра экономики», - сказал Ефремов.

Отвечая на вопрос, зачем власти в правительстве представитель «помаранчевой политики», Ефремов отметил, что они не делят людей в государстве по цвету.

А «делим по профессиональным качествам – если человек профессионально подготовлен и способен улучшить то или иное направление работы в государстве, то для нас не является камнем преткновения его принадлежность к другой политической силе», - сказал регионал.

Ранее «Главред» сообщал, что назначением Порошенко на должность в Кабмин Президент Виктор Янукович хочет показать: он назначает не только «донецких», но и дает намек на то, что заканчивается эра донецкого профессионализма, а наступает эра профессионалов общеукраинского масштаба.

Новости по теме:

Порошенко назначен министром экономики

Порошенко согласился стать министром экономики

Порошенко запланировал революцию в украинской экономике - СМИ

Порошенко станет министром после долгих пыток - нардеп

Порошенко принял решение насчет Минэкономики

Порошенко может стать министром экономики всего на несколько месяцев - СМИ

Политолог о назначении Порошенко: Янукович дал намек «донецким»

Янукович хочет, чтобы Порошенко был министром экономики