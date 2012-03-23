Власть готовит украинцев к повышению тарифов на коммуналку

{1-}Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине могут быть повышены в том случае, если возрастут минимальная заработная плата, стоимость электроэнергии и пр., сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

"Будет единый подход формирования тарифов. В случае повышения минимальной заработной платы, тарифов на электроэнергию, параллельно будет подниматься цена на услуги ЖКХ, но не более", - сказал он, передаёт Интерфакс – Украина.

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Ранее Главред также сообщал, что в Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повысились тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулироввание в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей

Также с 1 марта в Украине подорожала электроэнергия для промышленности. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики, утвердила новые розничные тарифы для энергоснабжающих компаний на электроэнергию на март 2012 года. Теперь тарифы для потребителей 1-го класса напряжения с 1 марта составят 72,62 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей 2-го класса напряжения – 93,02 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

фото: donbass.ua

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