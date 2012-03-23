Операция по захвату тулузского стрелка признана провальной

После убийства Мухаммеда Мера, хладнокровно расстрелявшего во Франции семь человек, включая малолетних детей, все громче звучат призывы проверить деятельность спецслужб, которые, как выяснилось, следили за «тулузским стрелком» несколько лет, но так и не смогли предотвратить трагедию. Власти упрекают в том, что они так и не умели взять живым террориста, который хвастался, что «поставил Францию на колени». В целом критика сводится к тому, что операция была «провальной».

Основатель элитного спецподразделения французской жандармерии GIGN 67-летний Кристиан Прото подверг резкой критике операцию по задержанию убийцы военных и детей в Тулузе, которая завершилась гибелью подозреваемого, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Предполагаемый убийца военнослужащих и учащихся еврейской школы 23-летний Мохаммад Мера был убит в четверг выстрелом в голову в ходе штурма подразделением полицейского спецназа Raid его квартиры в Тулузе.

По данным прокурора Парижа Франсуа Моленса, когда полиция проникла внутрь квартиры, Мера выскочил из ванной и открыл шквальный огонь по штурмовому отряду, который ответил ответным огнем.

По мнению Прото, командование Raid проводило операцию в Тулузе без четко разработанного плана. Он выразил недоумение тем, что подразделение элитных спецназовцев не смогло задержать живым осажденного одиночку, на чем настаивали высшие власти страны.

Ветеран предложил свою тактику проведения операции. «Надо было закачать все слезоточивым газом. Это не заняло бы и пяти минут. Вместо этого они (Raid) забрасывали его (светошумовыми) гранатами», - заявил Прото. Такие действия только привели Мера в ярость и спровоцировали его на ожесточенное сопротивление, резюмировал экс-глава GIGN.

«Я могу показаться самонадеянным, но под моим командованием GIGN провел 64 операции, во время которых никто не погиб», - отметил он.

Напомним, 19 марта, преступник на мотороллере подъехал к еврейской школе в Тулузе и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и учителей. Погиб 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора колледжа. Тяжело ранен 17-летний подросток. Кроме того, предполагается, что именно Мера ранее расстрелял трех военнослужащих-десантников.

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