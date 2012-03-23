В оппозиции убеждены, что Порошенко совершил ошибку

{1-} Нардеп-нунсовец Олесь Доний считает согласие Петра Порошенко возглавить Министерство экономического развития и торговли ошибкой.
«Я это воспринимаю, как его (Порошенко – Ред.) ошибку», - цитирует Дония «Интерфакс-Украина».
Доний отметил, что позиция политика должна быть соблюдена и бизнесмен не должен заниматься политикой. Депутат подчеркнул, что решение власти поставить во главе МЭРТ Порошенко – «шаг понятный».
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«Я понимаю заинтересованность власти в его назначении, потому что у них провал в социально-экономической политике. Они заинтересованы, с одной стороны, в хорошем менеджменте, а с другой стороны – они заинтересованы в ослаблении оппозиции. И, соответственно, таким шагом они достигают двух целей: усиливают кадровый состав Кабинета министров и заодно ударяют по оппозиции…», - сказал Доний.
Ранее «Главред» сообщал, что регионал Александр Ефремов выразил удовлетворение назначением Порошенко на пост министра, считая он «будет эффективно исполнять обязанности».
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