В оппозиции убеждены, что Порошенко совершил ошибку

{1-} Нардеп-нунсовец Олесь Доний считает согласие Петра Порошенко возглавить Министерство экономического развития и торговли ошибкой.

«Я это воспринимаю, как его (Порошенко – Ред.) ошибку», - цитирует Дония «Интерфакс-Украина».

Доний отметил, что позиция политика должна быть соблюдена и бизнесмен не должен заниматься политикой. Депутат подчеркнул, что решение власти поставить во главе МЭРТ Порошенко – «шаг понятный».

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«Я понимаю заинтересованность власти в его назначении, потому что у них провал в социально-экономической политике. Они заинтересованы, с одной стороны, в хорошем менеджменте, а с другой стороны – они заинтересованы в ослаблении оппозиции. И, соответственно, таким шагом они достигают двух целей: усиливают кадровый состав Кабинета министров и заодно ударяют по оппозиции…», - сказал Доний.

Ранее «Главред» сообщал, что регионал Александр Ефремов выразил удовлетворение назначением Порошенко на пост министра, считая он «будет эффективно исполнять обязанности».

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