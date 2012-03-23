Беглый Аваков находится в Италии – СМИ

{1-} Разыскиваемый Интерполом экс-губернатор Харьковской области, руководитель Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Арсен Аваков сейчас находится в Италии.

Об этом со ссылкой информированный источник в силовых структурах сообщает НБН.

Однако адвокат Авакова заявил, его подзащитный находится в служебной командировке в Европе.

Беглый Аваков рассказывает Европе об армянах, а не о «Батькивщине»

Ранее «Главред» сообщал, что 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении Авакова согласно ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжелые последствия).

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: segodnya.ua

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