Коммунисты не довольны назначением Порошенко

{1-} Нардеп-коммунист Евгений Царьков негативно расценил назначение Петра Порошенко на должность министра экономического развития и торговли Украины.
«Я расцениваю это как негативный шаг. С другой стороны, я понимаю, что делает Президент: в уголовном мире есть такое понятие, как "круговая порука" – возможно, и Порошенко сделал ошибку, согласившись на это предложение. Потому что он окажется втянутым в те деяния, которые сегодня производит власть», - цитирует Царькова «Интерфакс-Украина».
По словам депутата, олигархи просто укрепляются.
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«Президент не понимает, что в нужную минуту они точно не будут поддерживать ни одного правительства, ни одного Президента. Они будут защищать свои личные капиталовложения…», - подчеркнул он.
Ранее «Главред» сообщал, что регионал Александр Ефремов остался доволен назначением Порошенко на пост министра, а нунсовец Олесь Доний назвал ошибкой согласие Порошенко возглавить министерство.
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