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Ядерная программа КНДР не представляет угрозы для США.

Об этом заявил экс-глава Пентагона Уильям Перри, выступая в Москве на конференции «Евроантлантическое сообщество безопасности: миф или реальность».

«У Пхеньяна есть полдюжины ракет, и речь идет о наработке плутония, - сказал Перри. - Но не думаю, что программа КНДР представляет угрозу для США». Вместе с тем, он признал наличие косвенных угроз со стороны Пхеньяна Токио и Сеулу, пишет ИТАР-ТАСС.

Напомним, 16 марта, Международное атомное ведомство (МАГАТЭ) получило приглашение от северокорейских властей посетить их страну.

Визит в Северную Корею специалистов МАГАТЭ планировался в рамках соглашений, достигнутых США и КНДР в конце февраля.

Пхеньян тогда заявил, что временно приостанавливает атомные испытания и работы по обогащению урана, а также соглашается на возобновление проверок своих атомных объектов инспекторами МАГАТЭ в обмен на получение продовольственной помощи.

Как известно, Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году.

В 2006 и 2009 годах Пхеньян провел ядерные испытания, на которые Совет Безопасности ООН отреагировал санкциями. В резолюциях ООН, помимо санкций, содержится требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, отказаться от намерения обладать ядерным оружием и вернуться к переговорам о нераспространении ядерного оружия на Корейском полуострове.

В конце ноября 2010 года КНДР официально подтвердила сведения о расширении своей ядерной программы, объявив о нескольких тысячах действующих центрифуг на предприятии по обогащению урана в Йонбене.

Инспекторы МАГАТЭ наблюдали за деятельностью в Йонбене до апреля 2009 года, когда КНДР прекратила все сотрудничество с агентством и выслала его специалистов из страны.

фото: mk.ru

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