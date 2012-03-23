В ближайшее время Янукович назначит нового главу Пенсионного фонда - СМИ

{1-}В ближайшее время указом Президента Виктора Януковича, Александр Шлапак будет назначен председателем правления Пенсионного фонда Украины, вместо Бориса Зайчука. Об этом сообщил источник в Администрации главы государства.

Назначение Шлапака лоббировал вице-премьер-министр — министр социальной политики Сергей Тигипко, пишет ZN.ua.

Кандидатура Шлапака рассматривалась также на должность министра экономического развития и торговли и на должность главы Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики. Однако в конечном счете было принято решение о назначении Шлапака главой ПФ.

Стоит отметить, что Шлапака с Тигипко связывают давние рабочие отношения. В частности, в 1993-1998 годах Шлапак занимал руководящие посты в коммерческом банке «Приватбанк», возглавляемом в то время Тигипко.

В 1998-2000 годах Шлапак руководил группой советников вице-премьер-министра, должность которого занимал в то время Тигипко. В 2000-2001 годах Шлапак был у Тигипко заместителем министра экономики.

С января 2003-го по февраль 2005-го, когда Тигипко занимал пост председателя НБУ, Шлапак также был его заместителем.

Последняя должность Шлапака на госслужбе — первый заместитель главы Секретариата третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Зайчук в 1993-2008 годах занимал должность заместителя председателя правления, председателя правления Пенсионного фонда. С марта 2010 года — глава правления ПФ.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

фото: inukr.net

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