Кофи Аннан едет в Москву и Пекин

23 марта 2012, 14:34

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Специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан посетит Москву и Пекин 24-25 марта, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Как известно, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать предложенный Аннаном план по урегулированию ситуации в этой стране, сообщает Би-би-си.

Напомним, ранее ООН ради того, чтобы у России не возникло никаких возражений, пошла на смягчение заявления по сирийскому вопросу. Российские дипломаты дали понять, что готовы поддержать документ.

Кофи Аннан считает, что остановить кровопролитие в Сирии трудно, но возможно

В то же время, глава Сирийского национального совета Бурхана Галиуна заявил: «Трудно понять, что задумали российские власти. Я сказал Сергею Лаврову, что жду от него мужественной позиции, жесткого осуждения, а не просто слов, чтобы выиграть время и заговаривать всем зубы».

Как ранее писал Главред, 20 марта глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сообщения о российском спецназе в Ливии «чистой воды сказками». Он подтвердил, что в сирийском порту стоит российский танкер, но предназначен он только для дозаправки российских кораблей, патрулирующих Аденский залив. «На борту этого танкера, как и на борту любого гражданского судна, находится подразделение охраны на случай нападения пиратов», – объяснил министр.

Помимо этого, Лаврову пришлось опровергать сообщения о том, что Москва якобы направила войска в охваченную борьбой Сирию, чтобы отразить внешнее вмешательство. Глава МИД назвал эти утверждения попыткой сторонников интервенции подорвать намечающееся согласие по способам достижения мира, основанным на предложениях специального посланника ООН Кофи Аннана.

фото: top-people.starmedia.com

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