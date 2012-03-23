БЮТовцы потребовали у Генпрокурора закрыть дело по ЕЭСУ

{1-} Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка встретился с 15-ю народными депутатами фракции «БЮТ-Батьківщина», которые принесли в Генпрокуратуру ряд обращений.

В частности в обращениях речь идет о том, что депутаты хотят остановки досудебного следствия по уголовному делу относительно ЕЭСУ и закрытия дела, а также требуют вывезти Юлию Тимошенко за пределы Качановской колонии для обследования и лечения.

По словам генпрокурора, полученные заявления зарегистрированы в предусмотренном законом порядке и будут рассмотрены в срок, предусмотренный действующим законодательством Украины, передаёт Интерфакс – Украина.

Напомним, сегодня, 23 марта Верховная Рада отказалась поддерживать запрос народного депутата Украины от БЮТ-Батькивщина Сергея Власенко к Президенту Украины Виктору Януковичу относительно лечения лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко за пределами пенитенциарной системы. Соответствующий запрос поддержали 98 народных депутатов.

Ранее, 16 марта Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Виктору Януковичу депутатский запрос об освобождении из заключения экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

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