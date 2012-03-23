Литвин считает решение Порошенко мужественным шагом

{1-} Спикер Верховной Рады Владимир Литвин положительно оценивает назначение Петра Порошенко министром экономического развития и торговли, назвав это «мужественным шагом».

«Я положительно оцениваю такое решение Президента», - сказал Литвин в эфире телеканала «Рада».

«Я положительно оцениваю мужественный шаг Порошенко», - добавил Литвин, отметив, что он решился возглавить такой сложный участок работы перед парламентскими выборами, когда выгоднее быть в оппозиции.

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Спикер напомнил, что будучи депутатом Порошенко возглавлял комитет по вопросам бюджета и он понимает процессы, происходящие в экономике и финансовой сфере.

«Его динамизм и креативность будут востребованы», - считает Литвин.

Ранее «Главред» сообщал, что коммунист Евгений Царьков выразил недовольство назначением Порошенко, регионал Александр Ефремов дал высокую оценку его профессиональным качествам, а нунсовец Олесь Доний назвал согласие Порошенко возглавить министерство ошибкой.

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