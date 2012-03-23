Литвин считает решение Порошенко мужественным шагом

{1-} Спикер Верховной Рады Владимир Литвин положительно оценивает назначение Петра Порошенко министром экономического развития и торговли, назвав это «мужественным шагом».
«Я положительно оцениваю такое решение Президента», - сказал Литвин в эфире телеканала «Рада».
«Я положительно оцениваю мужественный шаг Порошенко», - добавил Литвин, отметив, что он решился возглавить такой сложный участок работы перед парламентскими выборами, когда выгоднее быть в оппозиции.
Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики
Спикер напомнил, что будучи депутатом Порошенко возглавлял комитет по вопросам бюджета и он понимает процессы, происходящие в экономике и финансовой сфере.
«Его динамизм и креативность будут востребованы», - считает Литвин.
Ранее «Главред» сообщал, что коммунист Евгений Царьков выразил недовольство назначением Порошенко, регионал Александр Ефремов дал высокую оценку его профессиональным качествам, а нунсовец Олесь Доний назвал согласие Порошенко возглавить министерство ошибкой.
Новости по теме:
Коммунисты не довольны назначением Порошенко
В оппозиции убеждены, что Порошенко совершил ошибку
Регионалы довольны назначением Порошенко министром экономики
Порошенко назначен министром экономики
Порошенко согласился стать министром экономики
Порошенко запланировал революцию в украинской экономике - СМИ