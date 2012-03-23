Сержанта, устроившего бойню в Афганистане, могут казнить

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В ближайшее время 38-летнему старшему сержанту армии США Роберту Бэйлсу будут предъявлены обвинения в убийстве 17 мирных афганцев в афганской провинции Кандагар, 6 покушениях на убийство, а также в других нарушениях устава.

Сейчас Бэйлс находится в Форте Ливенуорт в штате Канзас. Судить военнослужащего намерены в США, а процесс, скорее всего, будет закрытым. Не исключено, что Бэйлса ожидает смертная казнь, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

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В биографии Бэйлса уже присутствовали эпизоды, в которых сержант проявил склонность к насилию в момент опьянения. В 2008 году Бэйлс был обвинен в штате Вашингтон в домогательствах к женщине и избиении ее спутника в состоянии сильной алкогольной интоксикации. Впрочем, прокуратура никаких обвинений сержанту тогда не предъявила.

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В 2002 году Бэйлс был арестован за нападение на охранника в казино. Тогда сержант был вынужден пройти курсы по сдерживанию гнева.

Как ранее писал Главред, во время командировки в Афганистан Бэйлс покинул часть, после чего отправился в близлежащие деревни убивать мирных жителей. Ранее сообщалось, что жертвами Бэйлса, который в момент инцидента, возможно, был пьян, стали 16 человек.

Командировка в Афганистан стала для Бэйлса уже четвертой. При этом нести службу Бэйлсу разрешили уже после того, как он трижды побывал в Ираке, где получил сотрясение мозга.

фото: кадр vesti.ru

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