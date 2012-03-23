Порошенко может стать премьером - политолог

23 марта 2012, 15:01

{1-} Председатель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что Петр Порошенко, который возглавил Министерство экономического развития и торговли, может в будущем возглавить Кабмин.

Но все это возможно, если Порошенко дадут развернуться на должности министра, заявил политолог ТСН.

«Дадут – не дадут, это от него будет зависеть. Будет ли у него доступ к Януковичу. Поймет ли Азаров, что к нему пришел не друг-спаситель, а человек, который потом сможет стать премьер-министром», - говорит Небоженко.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

Политолог надеется, что последним аргументом, который убедил Порошенко согласиться на эту должность, «были не власть и богатство, а любовь к Украине».

В то же время, сам Порошенко, по мнению Небоженко, очень рискует. Уже за три месяца для него может наступить «время Х»: его или попытаются выбросить из команды, или наоборот – ему удастся привлечь новых сильных людей, разбавить «донецкий раствор» профессионалами и заработать авторитет, говорит эксперт.

«От него будут ожидать не демонстрации большой любви к Азарову, а попытки каких-то новаций, реформаторских шагов. Грубо говоря, то, что не получилось у Тигипко, должно получиться у Порошенко», - считает Небоженко.

По мнению политолога, Президент понял, что одними «донецкими» он не вытянет страну из кризиса. Именно этим обусловлено его настойчивое ожидание положительного ответа от Порошенко.

Напомним, что политолог ранее заявил о том, что назначение Порошенко носит символический характер – закончилась эра монополии «донецких» во всех сферах. «Это значит, что следует за Порошенко кто-то еще придет извне. И тогда будет нормальная, общенациональная команда», - оптимистично отметил Небоженко.

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