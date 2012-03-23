Порошенко ставит крест на свой политической карьере - нардеп

{1-}Нардеп-нунсовец Тарас Стецькив считает, в основе решения Петра Порошенко возглавить Минэкономики лежит то, что он решил обменять свою политическую карьеру на карьеру чиновника.

«В конечном итоге, это его дело. Я считаю, что это ошибка с его стороны – усиливать команду, которая установила в Украине режим криминального господства. Но, возможно, он обезопасил собственные бизнес-интересы», - предположил нунсовец в комментарии ТСН.

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По мнению Стецкива, самостоятельности Порошенко на этом посту не дадут. «Он будет работать "винтиком" в той системе, будет принимать на себя все те минусы, все те провалы которые прринимал на себя в течение двух лет Сергей Тигипко», - отметил нардеп.

По его словам, это неприятная ситуация когда бывший помаранчевый деятель усиливает команду противников.

«Он пошел служить нашему откровенному политическому противнику. Думаю, что ему это никаких дивидендов не принесет. На его политической карьере можно будет поставить точку», - резюмировал Стецькив.

Ранее «Главред» сообщал, что политолог Виктор Небоженко считает, что Порошенко может в будущем возглавить Кабмин, правда, все будет зависеть от того, будет ли у него доступ к Президунту .

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