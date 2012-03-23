Азаров пообещал разобраться с перебоями поставок инсулина в регионы

Глава правительства Николай Азаров пообещал выяснить, почему оплаченный государством инсулин не поступает в регионы в достаточном количестве. Об этом Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров в среду.



По его словам, программа приобретения инсулина полностью профинансирована, однако чиновникам все равно поступают жалобы на перебои с поставками препарата в регионы. Так, по информации Азарова, многие больные сахарным диабетом вынуждены покупать дорогой импортный инсулин, потому что местные власти не выделили определенных законом средств на обеспечение инсулином больных. "Я поручил разобраться, с чем у местных властей проблемы – со средствами или с совестью, потому что программа приобретения инсулина профинансирована на 100%", – сказал Азаров. "Получение инсулина нужного качества и в нужных объемах для больных диабетом – это вопрос даже не качества жизни, а буквально жизни и смерти. Поэтому обеспечение таких больных должно быть безусловным и автоматическим", – добавил премьер.



Отметим, перебои с поставками лекарства в регионы могли возникнуть, в частности, по причине остановки завода "Индар" (единственного украинского производителя инсулина) после конфликта вокруг предприятия в июле прошлого года. Как сообщалось, несмотря на возврат акций в госсобственность, законное руководство до сих пор не вернулось на предприятие, специалисты-ученые уволены.





Глава Государственной службы Украины по лечебным средствам Алексей Соловьев в среду, 21 марта подтвердил, что на "Индаре" в настоящее время не производится инсулиновая субстанция – сырье для производства лекарственных препаратов. Вместо собственной субстанции, которая позволяла обеспечивать инсулином более половины украинских диабетиков, менеджмент предприятия в январе договорился о закупке сырья производства компании "Биотон" (Польша), которая не идентична украинской по составу и не прошла клинических испытаний.



Напомним, конфликт в связи со сменой руководства на заводе "Индар" продолжается с июля 2011 года. До июля 2011 года заводом "Индар" руководил доктор биологических наук, профессор Алексей Лазарев. Как сообщалось ранее, 31 января Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении незаконно отчужденного пакета 70,7% акций ЗАО "Индар" государству. 22 февраля Генеральная прокуратура Украины получила приказ о принудительном исполнении решения суда относительно возвращения акций ЗАО "Индар" в государственную собственность. По делу открыто исполнительное производство.



Как заявил лидер фракции Партии регионов в ВРУ Александр Ефремов, первоочередная задача на сегодня - вернуть "Индар" в государственную собственность, защитить ученых и вернуть туда науку. В свою очередь заместитель Ефремова по фракции, народный депутат Украины Михаил Чечетов выразил уверенность, что "в данной ситуации государство должно быть более настойчивым как субъект хозяйственной деятельности в защите своих интересов". "Если у государства есть пакет акций, и оно получило решение суда в свою пользу, оно должно быть более настойчивым в реализации этого решения", - сказал Чечетов.