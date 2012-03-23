Дело Тимошенко стало инструментом для шантажа России - Затулин

{1-} Москва не поддерживает решение Украины выбрать заключение газового договора c Россией для гонений на экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает УНИАН.

«Это создает неловкость в украино-российских отношениях и является инструментом для шантажа России. Шантажа бессмысленного и бесполезного, ибо Москва не намерена на него вестись. Это неправильное управленческое решение властей Украины, которая избрала именно этот повод для каких-то своих счетов с Тимошенко», - убежден Затулин.

По его словам, сомнения в правильности судебного преследования Тимошенко вызывает и тот факт, что поводом для ее задержания и осуждения было превышение полномочий.

«А это очень уязвимое для критики основание для обвинения. Фактически, оно оставляет простор любому и каждому всегда применить такую же норму», - считает Затулин.

Политика уверен, что украинской власти было бы более чем достаточно рассмотреть недостатки, ошибки и даже преступления Тимошенко в разные периоды ее деятельности, например, связанные с ее работой в ЕЭСУ и сотрудничеством с Павлом Лазаренко.

«Но избрали другой повод для осуждения. Тогда казалось, что это дает повод убить двух зайцев: и с Тимошенко расквитаться, и одновременно Россию поставить в неловкое положение», - считает эксперт.

По его мнению, Москва не разделяет пафос людей, причастных к осуждению Тимошенко.

«Вот только что выступала Инна Богословская в Верховной Раде с докладом, в котором содержится обвинения Тимошенко в государственной измене. Мне уже давно кажется, что Богословская ведет свою личную войну с Тимошенко. Я вот хочу понять, где заканчиваются ее полномочия как парламентского общественного обвинителя и где начинается ее личная заинтересованность, ее собственные, не всегда понятные личные счеты с Тимошенко: кто из них красивее, умнее и успешнее. Меня эти вопросы все чаще посещают, но, по-моему и в Украине этим вопросом также задаются», - отметил Затулин.

фото: materik.ru

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