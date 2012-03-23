Порошенко не требовал освободить Тимошенко - политолог

{1-} Председатель соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что Петр Порошенко, назначенный на пост главы Минэкономики, не требовал от Президента Виктора Януковича освобождения политзаключенных – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Об этом политолог заявил в комментарии ТСН.

Небоженко назвал такое требование ерундой. Мол, где экономический министр, и где политзаключенные. Разве что, может, репутацию хотел улучшить распространением таких заявлений (не от своего имени), пишет ТСН.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

«А как вы себе представляете? Приходит будущий министр экономики или министр обороны и заявляет: я буду министром только в том случае, если вы выпустите политзаключенных», - задал резонный вопрос политолог.

«Я еще понимаю, если бы руководитель СБУ такое заявил. Но министр экономики должен думать о реформах. Поэтому информацию, что Порошенко, обсуждая экономическую программу с Януковичем, занимался гуманитарным спасением Тимошенко и Луценко, будет трудно доказать», - выразил свое мнение Небоженко.

«Если бы Порошенко выдвинул такое требование, Президент его бы в жизни не назначил министром! – подчеркнул нунсовец Тарас Стецькив и добавил. - Это все надуманные вещи».

Ранее «Главред» со ссылкой на СМИ писал, что Порошенко согласился возглавить Минэкономики не только в обмен на революцию в украинской экономике, но освобождения политзаключенных – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко

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