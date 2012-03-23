Каждый пятый молодой украинец - безработный

{1-} В Украине каждый пятый молодой человек в возрасте до 24 лет является безработным.

Об этом заявил зам министра социальной политики Василий Надрага, передает «ukrinform».

«В сфере молодежной занятости, особенно в возрастной группе 15-24 года, наблюдается высокий уровень безработицы – почти 20%. Это очень тревожный показатель ввиду того, что уровень безработицы в нашем государстве, определенный по методологии Международный организации труда, составляет 7,8%», - отметил он.

Надрага выразил уверенность, что провозглашенные Президентом новые социальные инициативы и их реализация станут залогом эффективных изменений в социальной политике государства.

«Постепенное внедрение новой социальной политики повлияет не только на исправление механизмов перераспределения доходов, преодоление глубокого имущественного разрыва среди населения, но и будет способствовать эффективной занятости населения, в том числе молодежи», - подчеркнул Надрага.

Также он добавил, что в ближайшее время Минсоцполитики презентует проект новой редакции Закона Украины «О занятости населения».

Замминистра отметил, что молодые украинцы при выборе будущей профессии ориентируются на ее престижность, а не на реалии рынка труда, в результате чего 37% выпускников высших учебных заведений трудоустраиваются не по приобретенной специальности.

В связи с этим, по его мнению, необходимо кардинально изменить принципы государственного заказа на подготовку кадров, который должен формироваться исходя из потребностей региональных рынков труда, поскольку недостаточный уровень связи между образованием и рынком труда становится причиной дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на февраль 2012 года официальный уровень безработицы составляет 2%.

фото: union.makeevka.com

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