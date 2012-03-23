Первым делом Порошенко взялся за тендеры и госзакупки

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Петр Порошенко – новоназначенный министр экономики – намерен навести порядок в системе тендеров и госзакупок, очистив ее от коррупционной составляющей и сделав максимально прозрачной.

С этой целью, он уже в ближайшее время намерен создать экспертную группу для наработки изменений в принятый в первом чтении правительственный законопроект №9634 об изменениях в закон о госзакупках, сообщает ZN.UA.

«В мои планы входит оперативное создание экспертной группы по подготовке предложений, призванных обеспечить серьезную переработку данного закона. В эту группу мы готовы привлечь компетентных представителей общественности, в том числе, и журналистов», — сообщил Порошенко.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

При этом министр обратил внимание, что в данный момент проект находится на парламентском поле, и его ведомство не имеет полномочий его отозвать, поскольку сделать это может только Кабинет министров.

«Однако серьезные изменения в закон внесены будут», — подчеркнул Порошенко. По его словам, изменения призваны сделать систему госзакупок более прозрачной.

«Я не сторонник возврата к прежней практике выдачи Министерством экономического развития разрешений на проведение тех или иных закупок. Но я убежден, что, во-первых, мы обязаны обеспечить такую прозрачность процедур госзакупок, которая позволит выявлять злоупотребления не после проведения тендера, а устанавливать их еще на стадии оглашения конкурсов. Во-вторых, необходимо создать механизм – подчеркиваю – системно неподверженный коррупции, который бы определил типичные референтные цены на приобретение товаров или услуг. В-третьих, закон должен подвергать жесткому мониторингу условия конкурса, которые часто сами по себе выписаны непрозрачно и являются механизмом коррупции», — сказал он.

Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики

Как ранее писал Главред, перед тем как принять предложение Президента, Порошенко изложил ему и общественности свое видение и программу деятельности на посту министра экономики. В частности, по мнению Порошенко, главными качествами экономической политики Украины должны стать «европейские ценности и стандарты» и «демократические приоритеты развития». Один из первых пукнтов в этом направлении – «прозрачная, упрощенная и понятная система государственных закупок».

Напомним, в декабре 2011 года Кабмин внес в Раду проект №9634 изменений в закон о госзакупках, и 9 февраля парламент классическими 246 голосами его принял.

Фото: poroshenko.com.ua

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