Тюремщики заявили, что не предлагали Тимошенко операцию на спинном мозге

{1-} Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко не предлагали проведение пункции и блокады.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

«Никто из медперсонала учреждения или привлеченных врачей не предлагал провести спинномозговую пункцию или паравертебральную блокаду», – заявили врачи во время брифинга в Качановской колонии.

«Во-первых, этого нет в рекомендациях зарубежных специалистов, а во-вторых, в случае с Тимошенко такие процедуры являются неуместными», – добавили они.

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Ранее Главред писал, что народный депутат Сергей Власенко назвал ложью заявления о том, что Юлии Тимошенко отказывается от лечения. И заявил что в Колонии предлагают Тимошенко делать пункцию спинного мозга в колонии. Он назвал это недопустимым, и заявил, что Тимошенко отказывается именно от этого.

Напомним, в четверг харьковские врачи в очередной раз предложили экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии, пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур, от чего Тимошенко отказалась.

"Тимошенко вновь отказалась подписать предложенное согласие ("Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство" – ред.) и начать запланированное лечение. Об этом был составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

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