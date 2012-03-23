У Москаля есть «чуйка» - Тимошенко и Луценко будут в Раде

{1-} Бывший замминистра внутренних дел, нардеп от «Народной самообороны» Геннадий Москаль уверен, что экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко станут народными депутатами.

«Я думаю, а у меня предчувствие, такая «чуйка» никогда не подводила, что после Евросуда Верховный суд Украины живого места не оставит на всех обвинениях и будут оправданы и один, и второй. Но для этого нужно время, и нужно именно решение Европейского суда по правам человека. Все зависит от их оперативности», - цитирует Москаля пресс-служба политической силы.

При этом он отметил, что во власти никак не ожидали, что Европейский суд возьмется за дела Луценко и Тимошенко не через 5-7 лет, а так оперативно.

Европейский суд может вынести решение в пользу Тимошенко и Луценко

«И тут власть просчиталась. Почему? Потому что власть пошла на мажоритарные округа, считая, что там будет больше плодов... Но при выходе Луценко или Тимошенко, кто первый выйдет - это будет зависеть от Европейского суда, любой депутат будет готов и сочтет за честь уступить свое место в мажоритарном округе. Скажите, у вас есть сомнения, что Луценко или Тимошенко не выигрывают? 80-90%, что выигрывают. Поэтому они будут в этом парламенте. Здесь власть уже сама себя переиграла», - сказал Москаль.

«Вот увидите, эти люди будут в парламенте! Потому что это будет честью. Если я пройду по мажоритарке, если партия скажет, что нужно идти по мажоритарному округу, я сам уступлю кому угодно из этих двух человек на своем округе и сам буду ходить и агитировать за них... Потому что они принесут больше пользы в парламенте, чем я», - резюмировал Москаль.

Ранее «Главред» сообщал, что министр юстиции Александр Лавринович заявил: в компетенцию Европейского суда по правам человека не входит право диктовать Украине условия лечения экс-премьера Юлии Тимошенко.

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