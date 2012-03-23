Минздрав передумал закрывать клинику для больных СПИДом

{1-} Клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней, расположенная возле Киево-Печерской лавры, где лечатся пациенты с диагнозом ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами, будет работать в обычном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 23 марта, во время совещания относительно ситуации с клиникой Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского академии медицинских наук Украины, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Президент Национальной академии медицинских наук Украины Андрей Сердюк сообщил об отмене постановления бюро президиума Национальной академии медицинских наук Украины относительно прекращения госпитализации больных с инфекционными заболеваниями в клинику.

"Клиника будет работать в обычном режиме и вопрос относительно перевода больных в другие заведения подниматься не будет, пока не будут созданы соответствующие условия для больных в других заведениях", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что в соответствии с постановлением Национальной академии медицинских наук Украины от 13 марта 2012 года клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней, уже в ближайшее время окончательно выпишет всех больных и прекратит своё существование по соседству с Киево-Печерской лаврой.

Также напомним, что секретарь СНБО Украины Андрей Клюев заявил о том, что в Украине за последние 25 лет от СПИДа умерли почти 25 тысяч человек.

По его словам, эпидемии СПИДа и туберкулеза в Украине продолжают оставаться угрозой национальной безопасности и требуют концентрации усилий на лечение и профилактику этих болезней.

Он также отметил, что количество больных СПИДом в Украине увеличивается с каждым годом.

По состоянию на начало 2012-го на диспансерном учете находится свыше 120 тысяч носителей ВИЧ-инфекции и почти 19 тысяч больных СПИДом.

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