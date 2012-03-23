Из-за Оксаны Макар прокуратура начала мстить журналистам

{1-} Прокуратура Николаева начала репрессии в отношении СМИ, которые распространили информацию о том, что двое из троих подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар были отпущены из-под стражи.

В пятницу, 23 марта, в редакцию газеты «Наш город Николаев» позвонили из госнадзора по охране труда и сообщили о требовании облпрокуратуры провести проверку издания, сообщают «Новости Н».

По странному стечению обстоятельств прокуратура заинтересовалась выполнением требований законодательства об охране труда в газете после того, как печатное издание в подробностях написало о нарушениях со стороны правоохранителей в деле Макар.

Именно после шумихи в СМИ Генпрокурор Виктор Пшонка произвел «чистку» в рядах николаевской прокуратуры: прокурор Центрального района и его зам были уволены, еще ряд сотрудников прокуратуры получили выговоры и взыскания. Поэтому скорее всего, данная проверка - такой себе намек от обиженной прокуратуры.

Ранее «Главред» сообщал, что Пшонка выразил свое недовольство работой местной прокуратуры при расследовании дела Оксаны Макар, когда был допущен ряд нарушений. «Беспомощность на первоочередном этапе расследования органов внутренних дел и прокуратуры Центрального района Николаевской области затмили факт оперативного раскрытия преступления. Что касается этого конкретного дела, то здесь и невооруженным глазом видно недостаточную профессиональность работников обоих ведомств», - сказал Пшонка.

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