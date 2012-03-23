Почти все налоги в Украине платит крупный бизнес - Азаров

{1-} Крупный бизнес Украины платит 86% всех налогов и сборов в стране.

Об этом заявил премьер Николай Азаров, сообщают «Украинские новости».

«350 крупных компаний в Украине платят 86% всех налогов и сборов», - сказал Азаров, комментируя слова о том, что подавляющую часть доходов государственного бюджета обеспечивает малый и средний бизнес.

При этом премьер добавил, что в свое время, когда он работал руководителем Государственной налоговой администрации, он размышлял о том, чтобы оставить ей только возможность работы с крупными налогоплательщиками.

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«А остальное отпустить в свободное плавание», - добавил Азаров.

По его данным, с остальных налогоплательщиков, которых насчитывается около 1,5 млн субъектов, собирается 10-12% доходов бюджета.

«Но мы на это смотрим, откровенно говоря, философски, потому что мы за то, чтобы создать средний класс в стране. И поэтому когда речь зашла об упрощенной системе налогообложения, а это около 1 млн человек, то наш подход прост: хорошо, пусть не платят, пусть обогащаются, только платили бы в Пенсионный фонд. Потому что придет время, когда они сами пойдут за пенсией», - сказал премьер.

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Он добавил, что при принятии Налогового кодекса норма о пенсионных взносах для упрощенцев все равно была воспринята с критикой, и правительству пришлось пойти на уступки в этом вопросе.

Премьер считает, что такой режим налогообложения для упрощенной системы не является оптимальным.

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