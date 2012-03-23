Днепропетровская область возглавила рейтинг регионов Украины

Лидерами рейтинга регионов Украины 2011 года стали, по мнению 25 экспертов, Днепропетровская, Киевская и Волынская области, сообщает сайт еженедельника «Комментарии».

Лидирующие позиции Днепропетровской области связаны с ускоренным развитием инфраструктуры региона: в 2011 году была открыта объездная дорога вокруг Днепропетровска, темпы строительства и реконструкции дорог области признаны самыми высокими по стране, открыта система перинатальных центров. Область также занимает первые места по предоставлению помощи социально незащищенным слоям населения. Дополнительные баллы области принес и благоприятный инвестклимат региона — годовой объем прямых инвестиций в экономику Днепропетровской области стал ориентиром для других областей.

«Днепропетровская область в течение последнего пятилетия (2007–2011 годы) стабильно демонстрировала один из самых высоких в стране (2–3-й ранг) уровень инвестиционной привлекательности. Так, в Днепропетровской области самое оптимальное соотношение инвестиционных рисков и инвестиционной привлекательности: самый низкий ранг среднегодовых инвестиционных рисков — 27-й, и одновременно с этим один из самых высоких рангов среднегодового индекса инвестиционной привлекательности — 3-й», - говорит председатель Госагентства по инвестициям и управлению Нацпроектами Владислав Каськив.

Эксперты отмечают: за год Днепропетровская область стала лидером по проведению реформ. Считается, что эти изменения связаны с высоким уровнем доверия к губернатору и власти со стороны жителей региона. Успехи области отметил Президент Украины Виктор Янукович, назвав Днепропетровскую область лидером по модернизации.

«Самые сбалансированные показатели у Днепропетровской области. По многим позициям она в первой пятерке, и только по двум показателям выходит во вторую десятку. Остальные регионы могут по каким-то составляющим лидировать, но по другим быть в конце рейтинга», - комментирует результаты Игорь Гончаренко, старший менеджер фондов "Эффективное управление".

Высокой позицией в рейтинге также может похвастаться Киевская область. В 2011 году регион особенно преуспел в сельском хозяйстве. Например, к концу года производство зерновых и зернобобовых культур в области превысило уровень 2010 года на 39%. Столичный регион стал лидером по розничной торговле и темпам строительства жилья. В минувшем году тут ввели в эксплуатацию 611 кв.м жилья на каждую тысячу жителей, а это почти втрое больше, чем в среднем по Украине.

«Исторически сложилось, что восточные области Украины считаются более прогрессивными, это связано с развитием промышленности. Так что неудивительно, что в большинстве рейтингов на первых местах всегда Днепропетровская, Киевская область, а на последних — Тернопольская, Черновицкая, Херсонская», - комментирует итоги рейтинга директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин.

При этом эксперты акцентируют: столичные регионы в любой стране априори занимают высокие позиции в рейтингах. Это связано с тем, что область окружает столицу — не только административный, но и экономический, политический центр страны с высокими показателями по занятости населения, инновациям, насыщенности информационными ресурсами. Кроме того, благодаря тому, что в столице расположены все органы государственной власти, в Киевской области роль и влияние местной власти на происходящие процессы гораздо слабее, чем в других регионах Украины.

Тройку лидеров замыкает Волынская область. Несмотря на то, что область значительно отстает от первых двух по привлечению инвестиций, высокое место в рейтинге ей обеспечили экологические и демографические показатели. Кроме того, важными составляющими успеха Волынской области стали высокие показатели по объемам строительства, низкая инфляция и самые маленькие задолженности по зарплате.

Следом за лидерами рейтинга идут семь регионов Украины, которых эксперты отнесли к группе «динамично развивающихся». К этой группе относятся Донецкая, Одесская, Запорожская, Харьковская, Львовская, Винницкая и Ровенская области. Эксперты заверили: эти регионы стабильно показывают хорошие результаты и имеют все шансы в будущем возглавить рейтинг. Руководству этих областей необходимо уделить особое внимание развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Остальные регионы Украины эксперты отнесли к группе «перспективных». Это регионы, которые не используют в полной мере имеющийся у них потенциал.