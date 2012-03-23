ООН просит у стран-доноров 84 млн долларов для сирийских беженцев

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Организация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры обратились к странам-донорам с призывом о выделении 84 млн долларов на финансирование операций по оказанию помощи сирийским беженцам в то время, как их число превысило 41 тыс человек.

Как сообщил 23 марта на брифинге пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Эдриан Эдвардс, речь идет о координированном плане, разработанном восьмью организациями системы ООН, 27-ю национальными и международными неправительственными организациями и правительствами заинтересованных стран, сообщает ИТАР-ТАСС.

В основу финансового запроса легли расчеты, согласно которым в ближайшие 6 месяцев помощь может понадобиться 100 тысячам людей, включая как самих сирийцев, так и граждан третьих государств.

«В Иордании, Ливане и Турции спустя год с начала беспорядков в Сирии число беженцев продолжает увеличиваться, а среди принимающих их сообществ начинают проявляться признаки напряженности», – сказал Эдвардс.

По данным УВКБ, с марта прошлого года в Иордании зарегистрированы более 6 тыс сирийских беженцев, еще 2,5 тыс ожидают регистрации. Число беженцев из Сирии в Ливане достигло 16 тыс человек, в Турции – 17 тыс человек.

Согласно ранее распространенной Управлением статистике, число внутренне перемещенных лиц в самой Сирии достигло 200 тыс человек.

Как ранее писал Главред, 24-25 марта специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан посетит Москву и Пекин, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Как известно, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать предложенный Аннаном план по урегулированию ситуации в этой стране.

Напомним, ранее ООН ради того, чтобы у России не возникло никаких возражений, пошла на смягчение заявления по сирийскому вопросу. Российские дипломаты дали понять, что готовы поддержать документ.

фото: russian.cri.cn

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