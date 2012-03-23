Украина усилила контроль на границе из-за неизвестной болезни в Европе

{1-} В Украине усилен ветеринарно-санитарный контроль , в связи с регистрацией в странах Европы болезни Шмалленберга.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 23 марта 2012 г. № 41, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

"На сегодняшний день в странах Европы возникла новая, до сих пор неизвестная болезнь жвачных животных, вызываемая вирусом Шмалленберга. Болезнь передается через укусы насекомых и внутриутробно (от матери к плоду). Широкое распространение болезнь приобрела в Германии (800 случаев), Франции (244), Великобритании (174), Нидерландах (178). Зарегистрированы случаи гибели животных" - сказано в сообщении.

"Научно обоснованные данные о продолжительности инкубационного периода и вирусоносительства на сегодня отсутствуют. Кроме того, вирус трудно обнаружить в крови животных. На сегодняшний день эффективных средств лечения и иммунопрофилактики не разработано. Такая ситуация создает угрозу биологической безопасности животноводства нашего государства, поскольку Украина имеет тесные торговые связи с большинством этих стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Главред также сообщал, что главный санинспектор Украины Иван Бисюк подписал распоряжение о временном запрете ввоза в Украину свинины, молока и молочных продуктов из Беларуси.

За февраль 2012 года во время контроля молочных продуктов из Беларуси были зафиксированы систематические нарушения требований украинских стандартов.

В частности, было обнаружено превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах белорусских производителей.

Это свидетельствует о системных нарушениях и недостаточном контроле за соблюдением предприятиями Беларуси требований страны-импортера.

фото: donbass.ua

Новости по теме:

Беларусь попросила Украину документально подтвердить претензии на продукты

Беларусь отказалась от продуктовой войны с Украиной

Беларусь зовет Казахстан и Россию на «продуктовую» войну с Украиной

Санкциями против Беларуси Украина помогла украинским молочникам и сыроварам

Беларусь не получала претензий Украины по молоку и мясу

Украина рассказала, когда позволит импорт мяса и молока из Беларуси