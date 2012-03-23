Ким Чен Ын расстрелял неугодных генералов - СМИ

{1-} Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обвинили в проведении «кровавой чистки» среди высшего военного руководства.

Об этом со ссылкой на источник в правящих кругах Южной Кореи сообщила газета «Чосон Ильбо».

По данным источника, сразу после смерти предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, в декабре 2011 года, его сын избавился от десятков высокопоставленных военных, в лояльности которых усомнился, причем значительная часть из пропавших была расстреляна.

По данным южнокорейской разведки, собранным за последние месяцы, аресты происходили, пока в Северной Корее был объявлен траур.

За малейшие провинности людей приговаривали к смертной казни. В частности, помощник министра обороны КНДР был расстрелян за нахождение в пьяном виде во время траура по Ким Чен Иру.

Подчеркивается, что репрессии коснулись не только штабных офицеров и генералов, но и боевых командиров.

По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ир, придя к власти в 1994 году, также провел чистку инакомыслящих, отправляя их на смерть за малейшие нарушения закона или проявления своеволия.

При этом методы его сына Ким Чен Ына СМИ называют «еще более варварскими».

«Похоже, степень лояльности военных не устроила молодого лидера, который особенно переживает из-за своего возраста», - заявил осведомленный специалист по КНДР.

В январе 2011 года в СМИ появились сообщения о масштабных чистках в руководстве Северной Кореи.

Около 200 человек были арестованы и расстреляны, в том числе приближенные заместителя председателя Госкомитета обороны О Кук Реля и председателя совета министров Чан Сон Тхэка.

Репрессии были направлены на тех партийных функционеров, которые могли помешать приходу Ким Чен Ына к власти.

фото: bz-berlin.de

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