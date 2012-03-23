Беларусь заявила, что обойдется без послов из Европы

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Минск не видит необходимости в возвращении послов европейских стран, тем более после расширения санкций Евросоюза.

С таким заявлением выступил 23 марта пресс-секретарь МИД Андрей Савиных.

«В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Белоруссии отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение (расширение санкций)», – говорится в заявлении МИД.

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Как ранее писал Главред, в феврале Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии. Минск в ответ рекомендовал послам Польши и ЕС покинуть страну для консультаций. В свою очередь, все страны–члены Евросоюза отозвали для консультаций своих послов, аккредитованных в Беларуси.

Применение так называемых «ограничительных мер» в отношении еще 12 граждан Белоруссии и 29 организаций и компаний, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушениям прав человека в стране, одобрили сегодня на заседании в Брюсселе главы МИД стран-членов ЕС.

На сегодняшний день «черный список» граждан Беларусии, на которых распространяются санкции Евросоюза, отныне насчитывает 243 фамилии.

Физическим лицам воспрещен въезд в страны ЕС, их активы в Европе, равно как и активы юридических лиц, замораживаются.

Фамилии лиц и названия компаний, подвергнутых санкциям ЕС, станут известны в субботу, 24 марта, после публикации соответствующего постановления Совета ЕС по иностранным делам в Официальном вестнике ЕС.

По данным агентства Reuters, в список попал близкий друг президента, магнат в сфере недвижимости Юрий Чиж, глава группы компаний Трайпл и владелец минского футбольного клуба Динамо.

Александр Лукашенко в ответ также ввел список белорусских политиков, журналистов и правозащитников, которым запрещено выезжать за границу.

фото: ptel.cz

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