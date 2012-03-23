Европейцы боятся ездить в Украину из-за дела Оксаны Макар

{1-} Европа ставит под вопрос безопасность пребывания в Украине из-за зверского изнасилования Оксаны Макар, и ряда других скандальных случаев насилия в нашей стране.

Об этом сообщает немецкое издание «Вerlinertageszeitung».

Газета опубликовала несколько материалов о событиях в Николаеве, отметив криминогенную ситуацию и наличие коррупции в Украине.

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«Украина считается по меньшей мере демократическим и безопасным государством, однако ЧП в Николаеве может поставить это под сомнение», - сообщает газета.

В издании были опубликованы статьи под названием «Люди требуют повесить мучителей Оксаны!», «Бесконечные страдания Оксаны», «Оксана Макар – событие международного масштаба», где подробно описано, как трое мужчин – «дети высоких чиновников в правительстве» - избили, изнасиловали и пытались поджечь «милую и невинную девушку Оксану».

Также издание рассказывает о реакции на это преступление в Украине: митингах в Николаеве и «взрыве» украинского интернета, движении FEMEN, которое провело акцию протеста под стенами Генпрокуратуры Украины.

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В немецкой прессе звучат слова возмущения тем, что двоих подозреваемых в зверском преступлении отпустили. СМИ называют это следствием коррупционных схем в Украине.

«Данное ЧП говорит о том, что в Украине пренебрегают молодежью, хотя это абсолютно не входит в политику Президента Виктора Януковича. Изнасилование в Николаеве может дать толчок для исправления ситуации. В противном случае туристы будут опасаться ехать в Украину в июле на Евро-2012», - предполагают в Вerlinertageszeitung.

В то же время, представители МВД Украины заверили, что повода для беспокойства у иностранных туристов нет – ситуация на контроле у высших должностных лиц, а во время евротурнира фанатам будет обеспечена максимальная безопасность.

«Число изнасилований в Украине по сравнению с предыдущими годами снижается», - заявил представитель пресс-службы МВД Сергей Бурлаков.

фото: mukola.net

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