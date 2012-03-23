Нардеп: Порошенко заставили стать министром

{1-} Петр Порошенко принял решение стать министром экономики не по собственной воле, а потому что его заставили, заявил нардеп-бютовец Андрей Павловский.

«Видимо, Петру Алексеевичу поставили такое условие как в фильмах про мафию, от которого он не смог отказаться. Имею в виду, что, видимо, ему объяснили, что заберут все имущество и ресурсы. Поэтому он был вынужден согласиться на это предложение. Надеется этой своей новой должностью прикрыть свой бизнес», - рассказал бютовец изданию Gazeta.ua.

По его мнению, Порошенко нужен действующему правительству, чтобы именно на него свалили все экономические провалы.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

«Порошенко пошел на такую должность, на него будут катить все проблемы. Обвинять, что именно он отвечает за реформы, но они не делаются и не улучшают жизнь людей и виноват во всем Порошенко. Поэтому за несколько месяцев Порошенко умножат на ноль: уничтожат его репутацию. Фактически Порошенко согласился с тем, что в политическом плане уже не будет иметь перспектив», - отметил Павловский.

«Бютовец» считает, что альтернатива у Порошенко была. Он мог продать имущество и с честью выйти из этой ситуации.

«Но, видимо, решил спасти 5 канал - единственный, куда еще пускают представителей оппозиции. Сейчас уже, наверное, не будут пускать. Потому неудобно будет каналу критиковать правительство, в котором находится его владелец», - подчеркнул нардеп.

Ранее «Главред» сообщал, что Тарас Стецькив заявил: в основе решения Порошенко возглавить Минэкономики лежит то, что он решил обменять свою политическую карьеру на карьеру чиновника.

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